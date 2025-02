Esonero immediato in serie A: la società è pronta a prendere la decisione più drastica! Maurizio Sarri può tornare nel massimo campionato

Panchine bollenti in serie A per diverse big che non hanno fin qui soddisfatto le aspettative. Thiago Motta, Conceiçao e Palladino sono sicuramente i nomi più caldi con le dirigenze rispettivamente di Juve, Milan e Fiorentina che hanno messo sotto attenta osservazione i risultati e le dinamiche di spogliatoio delle tre squadre. Tra i tecnici liberi e che attendono una chiamata ci sono diversi nomi di spicco come Maurizio Sarri.

L’ex Napoli è fermo da circa un anno ovvero da quando terminò la sua esperienza alla Lazio. In estate non gli sono arrivate offerte ritenute all’altezza con il tecnico che non ha nascosto il suo malcontento per non essere stato cercato, nemmeno per un sondaggio esplorativo, da parte di determinate squadre. Sarri è in attesa di un progetto valido che potrebbe arrivare da un momento all’altro.

Sarri torna in serie A: esonero vicino per un tecnico!

Pur avendo “minacciato” varie volte il ritiro (soprattutto quando gli veniva chiesto del calcio moderno), la realtà dei fatti vede ancora lontano questo momento per l’allenatore nativo di Bagnoli. La sua intenzione è quella di andare avanti per almeno un altro paio di stagioni, dunque c’è tempo per cominciare un nuovo progetto, probabilmente l’ultimo della sua carriera.

Questa chiamata potrebbe arrivare proprio da parte della squadra che più l’ha deluso la scorsa estate e dal quale si aspettava almeno un approccio: la Fiorentina! La situazione in casa gigliata è alquanto incandescente con Raffaele Palladino sempre più vicino all’esonero. L’ex Monza è sbottato nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Lecce di questa sera, parlando di bugie scritte sui giornali e ambiente non coeso che non fa bene alla squadra. La verità, come riportato da Tuttosport, è che l’allenatore di Mugnano continua ad essere sulla graticola da inizio stagione.

Ma a differenza di quanto avvenuto nella crisi di gennaio, questa volta la società non è intervenuta per rendere più solida la sua posizione. La sensazione è che la partita di stasera sarà decisiva per il futuro di Palladino: in caso di passo falso, l’esonero diventerebbe automatico. D’altronde i gigliati vengono da tre KO di fila (Inter, Como e Verona). Se dovesse consumarsi l’addio sono tre i nomi in pole per la sostituzione: Aquilani, Tudor e naturalmente Sarri. Quest’ultimo, oltre alla Viola, è seguito anche dal Milan. Il suo rientro in serie A è sempre più vicino.