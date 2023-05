Basket, Serie A1 2022/2023: Venezia passeggia su Treviso, Logan salva Scafati e condanna Brescia al 9° posto

Oggi sono andate in scena le partite valide per l’ultima giornata di Serie A1 di basket 2022/2023. Venezia domina dall’inizio alla fine contro Treviso e chiude il campionato vincendo davanti ai propri tifosi 107-73. Partita a senso unico decisa da un primo quarto vinto dai ragazzi di Spahija 38-14. Grande prestazione di squadra di Venezia, che manda a segno nove giocatori su dieci, 0 punti solo per Moraschini, di cui cinque in doppia cifra, 16 punti per Spissu, 14 per Watt e Brooks e 10 per Granger e Bramos. Nel disastro di Treviso si salvano Iroegbu, Zanelli e Banks che combinano 49 dei 66 punti messi a referto dalla squadra di Nicola, che chiude la stagione in 10ª posizione con 12 vittorie e 18 sconfitte. Venezia scavalca Sassari e termina al 4° posto con 17 vittorie e 13 sconfitte.

David Logan salva Scafati dalla retrocessione in Serie B. Il playmaker della squadra di Caja trascina i suoi a una salvezza che a fine terzo quarto sembrava insperata. Dopo 30 minuti il punteggio recitava 85-65 per Brescia, a cui bastava amministrare il vantaggio per assicurarsi un posto in postseason. Nell’ultimo quarto si scatena all’improvviso Logan, che si carica sulle spalle Scafati in un quarto quarto da 27-6 e permette alla squadra campana di evitare la retrocessione condannando Trieste, sconfitta da Brindisi. La squadra di coach Sacripanti vince 92-88 e chiude la stagione in 10ª posizione, che era 15ª prima dell’ultimo quarto, a 12 vittorie e 18 sconfitte. Brescia butta via l’ultimo posto buono per i playoff e si deve leccare le ferite chiudendo al 9° posto con 14 vittorie e 16 sconfitte, stesse di Pesaro, uscita vincente dalla sfida ostica contro Tortona 82-78, che è avanti per scontri diretti e termina 8ª in classifica.