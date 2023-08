Spagna-Olanda in tv: canale, orario e streaming quarti di finale Mondiali calcio femminile 2023

Alle 3:00 del mattino di venerdì 11 agosto Spagna e Olanda scenderanno in campo in occasione dei quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile, in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda. La partita non sarà trasmessa in diretta tv, ma potrà essere seguita sulla piattaforma Fifa+. Le iberiche arrivano alla sfida dopo aver nettamente battuto la Svizzera per 1-5, mentre gli orange hanno sconfitto il Sud Africa per 2-0. Chi accederà alle semifinali? Non resta che scoprirlo.