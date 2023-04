Golf: Migliozzi bene in Giappone, Sullivan e Kim in vetta

In Giappone è andato in scena il primo round dell’ISPS Handa dove hanno vinto l’inglese Andy Sullivan e il sudcoreano Yeongsu Kim, entrambi in testa alla classifica con uno score di 63 (-7) colpi. Nel torneo del DP World Tour inizio da dimenticare ma finale da ricordare per Guido Migliozzi: l’unico azzurro in gara è 69/o con 69 (-1). Quattro bogey e due birdie nelle prime nove buche giocate, quattro birdie e un bogey nelle seconde per il 26enne veneto.

Sul percorso del PGM Ishioka GC, Kim si è reso protagonista con una prova bogey free avvalorata da sette birdie contro gli otto realizzati da Sullivan che ha però sporcato la sua carta con un bogey alla buca 7 (par 4). Dietro di loro, 3/i con 64 (-6) il canadese Aaron Cockerill, lo svedese Alexander Bjork e il sudafricano Deon Germishuys. Bagarre al 6/o posto con 65 (-5), condiviso da otto giocatori, tra questi anche i nipponici Keita Nakajima, Ryutaro Nagano e Yosuke Asaji. Mentre il danese Rasmus Hojgaard e lo scozzese Robert McIntyre, tra i favoriti della vigilia, occupano la 14/a piazza con 66 (-4).