Juventus: nel pomeriggio la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport

La sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport, sul caso plusvalenze Juventus, arriverà nella giornata di oggi. La presidente Gabriella Palmieri Sandulli, e i quattro presidenti delle prime quattro sezioni del terzo e ultimo grado della giustizia sportiva: Vito Branca, Attilio Zimatore, Massimo Zaccheo e Dante D’Alessio, questa mattina hanno ripreso la Camera di Consiglio sospesa ieri sera intorno alle 19 e nel pomeriggio verrà comunicata la sentenza. Il terzo ed ultimo grado di giustizia sportiva è chiamato a giudicare sul ricorso della Juventus in merito ai 15 punti inflitti dalla Corte Federale d’Appello dello scorso 20 di gennaio. Tre le possibilità: il respingimento del ricorso e quindi la conferma dei 15 punti, l’accoglimento in toto del ricorso con i 15 punti che verrebbero definitivamente ridati e il rinvio alla Corte per un nuovo giudizio. Il Collegio di Garanzia ha, dall’udienza, cinque giorni di tempo per far uscire il dispositivo della sentenza. E poi altri trenta giorni per le motivazioni.