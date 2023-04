Atalanta: Lookman salterà la Roma, da valutare ancora Pasalic

Ademola Lookman non sarà della sfida tra Atalanta e Roma in programma lunedì sera. L’attaccante nigeriano non ha effettuato nessun nuovo accertamento rispetto alla giornata di sabato, trattasi quindi si tratta di distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Salterà quindi la sfida contro i giallorossi e cercherà di recuperarlo per la gara contro il Torino. Da valutare invece Mario Pasalic, il centrocampista croato è ancora alle prese col trauma distorsivo alla caviglia che lo ha tenuto fuori dalla sfida del Franchi.