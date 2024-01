Golf: McIlroy in testa a Dubai, Francesco Molinari 15°

Dopo due giri, Rory McIlroy è ancora il leader del Dubai Invitational 2024, torneo del DP World Tour. Il numero 2 del mondo guida la classifica con uno score di 132 (62 70, -10) colpi. Sono due i colpi di vantaggio sul tedesco Yannik Paul e sul danese Jeff Winther, entrambi con 134 (-8). Capitolo azzurri, perde cinque posizioni Francesco Molinari, 15° con 138 (68 70, -4). Round in 70 (-1) per il torinese. Guido Migliozzi resta 20° con 140 (70 70, -2). Nuovo giro in 70 (-1) per il vicentino che, come Molinari, è partito dalla 10 siglando tre birdie nella prima parte di gara, con due bogey arrivati nelle ultime due buche giocate.