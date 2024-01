Regione ‘sponsor’ della Lazio? Pronto il logo in Supercoppa Italiana

Tutto pronto per una partnership tra la Regione Lazio e la Società Sportiva Lazio. Come riporta l’Ansa, il presidente Francesco Rocca e la sua giunta si apprestano ad avviare la collaborazione con il club di Claudio Lotito che prevede 300mila euro di fondi. La squadra di Sarri sarà impegnata in Arabia Saudita per la semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter in programma il 19 gennaio all’Al-Awwal Park Stadium e per l’eventuale finale del 22. La Regione Lazio, grazie a un emendamento inserito nella proposta di legge per il riconoscimento dei “debiti fuori bilancio”, vuole permettere ai biancocelesti di utilizzare in varie modalità (a partire dalle magliette di gioco) il logo e, quindi, promuovere l’immagine della Regione Lazio in occasione della “final four” di Riyad.