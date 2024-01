Colpito da petardo perde orecchio, il dolore dei genitori: “Chiudete gli stadi”

Il derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma è stato accompagnato da un bollettino di feriti, dentro e fuori dallo stadio. All’esterno un tifoso della Roma è stato accoltellato in un pub di Viale Angelico e in precedenza circa 400 ultras giallorossi si erano diretti verso Ponte Milvio nel tentativo di cercare lo scontro con i rivali laziali. All’Olimpico ad avere la peggio è stato invece Federico, tifoso romanista 27enne, che ha perso un orecchio dopo essere stato colpito da un petardo lanciato dalla Tribuna Tevere. “Nostro figlio ha perso un orecchio per una partita di calcio, ha alcune ferite interne, molto probabilmente non riacquisterà l’udito dal lato destro. Chiudano gli stadi, le partite si vedano a casa. Non è accettabile tutto questo”, hanno detto in coro a Repubblica Alessandro e Antonella, i genitori di Federico. Il quotidiano riporta anche la testimonianza dell’amico del giovane: “Lui è svenuto, si è creato il vuoto attorno a noi. E io gridavo”. Sui social inoltre sta circolando anche il video di un tifoso laziale che raccoglie un petardo esploso pochi attimi dopo. L’episodio del lancio di fumogeni e oggetti esplosivi tra Tevere e Distinti si è registrato nel pre partita.