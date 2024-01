Golf, McIlroy concede il bis al Dubai Desert Classic. Migliozzi 25esimo

All’Emirates Golf Club (par 72) di Dubai, Rory McIlroy vince per il secondo anno consecutivo l’Hero Dubai Desert Classic, giunto alla 35ª edizione. Si tratta del quarto successo nell’evento per il nordirlandese, che trionfa con 274 (71 70 63 70, -14) colpi superando il polacco Adrian Meronk e lo statunitense Cameron Young, terzo con 276 (-12). Al quarto posto con 278 (-10) figurano il canadese Aaron Cockerill, lo spagnolo Pablo Larrazabal e il cileno Joaquin Niemann. Il danese Nicolai Hojgaard, Masahiro Kawamura, il cinese Haotong Li e l’australiano Adam Scott hanno chiuso invece in settima posizione posto con 279 (-9). Sotto tono l’inglese Tyrrell Hatton, 31° con 286 (-2), e lo statunitense Brian Harman, campione in carica del The Open 2023, 70° con 294 (+6). Rimonta invece per Guido Migliozzi che ha recuperato ventisei posizioni, andando a classificarsi 25° con 285 (73 68 75 69, -3). Fuori al taglio Francesco Molinari (72 73) e Andrea Pavan (74 71), 75.i con 145 (+1) e out per un colpo, Edoardo Molinari, 86° con 146 (72 74, +2), Matteo Manassero, 100° con 148 (76 72, +4), e Lorenzo Scalise, 109° con 150 (76 74, +6).