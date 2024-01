Razzismo, Calcagno: “Stufo di questi continui episodi, serve intervento del Governo”

“Sono stufo di questi continui episodi. Non è più concepibile che queste cose accadano con questa frequenza“. Così Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione Calciatori, ha commentato i cori razzisti rivolti al portiere rossonero Mike Maignan nel corso della partita Udinese-Milan. “È una cosa gravissima e inaccettabile che gli insulti razzisti che ricevono i calciatori su tutti i campi abbiano superato quasi la metà degli insulti che ricevono in generale, come dimostra il report “Calciatori sotto Tiro” presentato l’anno scorso a Roma – ha aggiunto Calcagno -. Se può esserci un aspetto positivo in quanto accaduto a Udine è che tra l’arbitro Maresca, il portiere Maignan ed i calciatori del Milan ci sia stata una grande collaborazione che ha portato alla sospensione giusta della partita“.