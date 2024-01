Inter, Zhang chiama la squadra per incoraggiarla in vista della finale di Supercoppa

Quando ci si gioca un trofeo, ogni messaggio di supporto è ben accetto e per l’Inter l’incoraggiamento è arrivato dall’alto. Il presidente del club nerazzurro Steven Zhang, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si sarebbe infatti collegato in diretta con la sala in cui Inzaghi stava svolgendo la riunione tecnica con la squadra. Il numero 1 del club ha voluto fare il suo personale “in bocca al lupo” alla squadra prima dell’allenamento del pomeriggio in vista della finale di Supercoppa contro il Napoli. Presenti tutti i giocatori, i dirigenti e l’allenatore, che sicuramente hanno apprezzato il messaggio di Zhang. Il presidente nerazzurro non sarà presente sugli spalti in Arabia Saudita, ma seguirà la partita contro il Napoli in diretta da Nanchino.