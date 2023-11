Ippica: il cavallo di Allegri vince ancora, premio De Felice al suo Fly by Fly

Proseguono le vittorie di Massimiliano Allegri. Dopo il successo in campionato sul Cagliari, il tecnico livornese vince anche all’Ippodromo Capannelle dove il suo cavallo Fly By Fly, montato da Mario Sanna, conquista il Premio De Felice, maiden per i due anni sui 1800 metri e prima corsa del 12 novembre, una grigia domenica autunnale romana. Fly by Fly ha vinto davanti a Grand Profit e Messika. Non solo calcio, Max Allegri va a gonfie vele anche nel mondo delle corse dei cavalli, la sua prima e antica passione. Da qualche anno, in società con amici, ha creato una scuderia di galoppo, la Alma Racing, insieme di cognome e nome di Allegri, che nel 2023 è balzata agli onori delle cronache grazie ai preziosi risalti ottenuti dalla femmina Estrosa tanto nel Regina Elena, quanto nelle Oaks, ed anche in Francia nel Prix Chloè dove ha sfiorato di un nulla il marcatore.