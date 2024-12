Ci sono Eddie Peperell e Hamish Brown in testa dopo due giri alla classifica dell’AfrAsia Bank Mauritius Open, torneo del DP World Tour, il quinto della nuova stagione che chiude la prima fase denominata “Opening Swing”. Il 33enne inglese e il 26enne danese sono leader con 136 colpi (-8). Il primo ha fatto registrare quattro birdie guastati in parte dai bogey alla 6 e alla 10, mentre l’altro nelle due giornate d’apertura ha trovato due -4. Terza posizione invece per il sudafricano Christo Lamprecht e il danese Jacob Olesen, che si sono fermati sullo score di -7. Più indietro un altro sudafricano, Louis De Jager e un altro scandinavo, in questo caso norvegese, Andreas Halvorsen (-6). In quattro invece nel gruppone al quinto posto (-5) con Jacques Blaauw, John Parry, Dylan Naidoo e Christiaan Burke che restano a contatto con i primi della classe. Non lontani gli azzurri Andrea Pavan e Renato Paratore, entrambi in diciottesima posizione con lo score di 141 (-3). Pavan, 24° a Malelane domenica scorsa, è alla seconda presenza nella nuova stagione, mentre Paratore torna dopo le due prime uscite poco fortunate in Australia. Fuori al taglio Gregorio De Leo, che ha conquistato la ‘carta’ per il DP World Tour con il 12° posto nella finale della Qualifying School in Spagna. In ritardo alcuni nomi gettonati. Il tedesco Marcel Siem, vincitore quest’anno dell’Open d’Italia a Cervia, è 93esimo (+3), mentre il francese Antoine Rozner, unico past winner (2022) al via, è solo 74esimo (+2). Distanti anche i francesi David Ravetto (+4) e Alexander Levy (+1).

LE DICHIARAZIONI DI PEPERELL

“La fiducia probabilmente se ne va più velocemente rispetto al modo in cui torna, ma come sappiamo tutti noi che giochiamo, se sei un bravo giocatore e riesci a trovare qualcosa, la fiducia può tornare abbastanza velocemente”, le dichiarazioni di Peperell reduce dalla delusione per essere uscito al taglio all’Alfred Dunhill Championship. “Devi solo mantenere quella magia il più a lungo possibile. Quanto più tempo si riesce a giocare bene, tanto più la sicurezza può sbocciare”, le sue dichiarazioni. “A dire il vero, è da un po’ che non mi sento più sicuro, perché a volte ci sono state un sacco di cose negative. Ma questa è la sfida che dovrò superare questo fine settimana e spero che ciò su cui sto lavorando si palesi, come è certamente successo oggi con un paio di tee shot. Questa è la cosa che cerco sempre: il risultato è migliore di quello che forse ti aspetti. Se è così, allora la fiducia può tornare davvero in fretta”, ha concluso. “Non avevo dubbi sulle mie capacità a questo livello, ma è bello giocare così”, il commento di Hamish Brown.

SI CHIUDE L’OPENING SWING

Il torneo chiude la serie Opening Swing. Poi con il nuovo anno il calendario vedrà il via dell’International Swing, primo di altri cinque gruppi simili che caratterizzano il circuito continentale, che condurranno verso gli eventi di Playoffs in chiusura di annata. Ogni sezione prevede una classifica a punti che concede al vincitore un bonus e alcuni privilegi. Nell’occasione il primo classificato riceverà il premio di 200.000 dollari e l’esenzione per l’Hero Dubai Desert Classic (Emirates GC, 16-19 gennaio), gara inaugurale delle cinque Rolex Series.

COME SEGUIRLO IN TV

Il torneo viene trasmesso in onda in diretta su Sky, canale Sky Sport Golf, e in streaming su NOW con collegamenti ai seguenti orari su entrambe le piattaforme: giovedì 19 e venerdì 20 dicembre, dalle ore 9,30 alle ore 14,30; sabato 21, dalle ore 10 alle ore 14,30; domenica 21, dalle ore 7 alle ore 12. Sportface.it vi offrirà una cronaca al termine delle ultime giornate di gare.