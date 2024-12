La Nazionale U20 di rugby ha disputato un test match a Dublino contro i padroni di casa dell’Irlanda: dall’incontro giocato sul terreno del St. Mary’s College sono arrivate ottime indicazioni per coach Santamaria. Gli Azzurrini hanno perso per 36-19, cedendo solo nel finale di una partita giocata alla pari. Dopo un primo tempo terminato 17-7, l’Italia ha piazzato due mete in apertura di secondo tempo con Faissal e Pietramala, passando in vantaggio (17-19). Nel giro di dieci minuti, tra il 63′ e il 73′, l’Irlanda ha realizzato tre mete che hanno congelato il risultato sul punteggio finale.

Nazionale U20 KO in Irlanda, il commento di Santamaria

Così l’head coach Roberto Santamaria ha commentato la prestazione degli Azzurrini, nelle parole riportate dalla Fir: “Siamo soddisfatti da un lato, rammaricati dall’altro. Considerando l’intera settimana di lavoro, gli obiettivi tecnici che ci eravamo prefissi sono stati raggiunti, chiaramente fornendo anche indicazioni utili sui punti che necessitano di uno sviluppo maggiore. Per quanto giocata con regole adattate, si è trattato di un bel test rugbistico, 80 minuti veri, giocati da entrambe le squadre a viso aperto, con ragazzi che da entrambe la parti hanno dimostrato capacità e ambizione consone al livello competitivo che li spetta a partire da febbraio. Peccato davvero per come abbiamo sprecato un paio di chance pulite dopo che eravamo andati in vantaggio, e ancor più per come in 10 minuti di blackout non siamo stati capaci di restare agganciati al punteggio e agli avversari”. Domenica la Nazionale farà ritorno in Italia, poi dal 7 al 15 gennaio il ritiro di Treviso e, il 31 gennaio, l’esordio nella Six Nations in Scozia.

Rugby, tabellino Irlanda-Italia U20

Marcatori: PT 4’ m. Todaro, t. Fasti (0-7); 23’ m. IRE, nt (5-7); 34’ m. IRE, t. IRE (12-7); 40’ m. IRE, nt (17-7). ST 42’ m. Faissal, t. Fasti (17-14); 58’ m. Pietramala, nt (17-19); 63’ m. IRE, nt (22-19); 72’ m. IRE, t. IRE (29-19); 76’ m. IRE, t. IRE (36-19)

Irlanda U20: 15. Moloney C; 14. Moloney D, 13. Fahey, 12. Smyth, 11. Mangan; 10. Wisniewski, 9, Wootton; 8. O’Brien, 7. White, 6. Walsh; 5. Rohan, 4. Spicer; 3. Mullan, 2. Walker, 1. Usanov

A disposizione: 16. Yarr, 17. Bohan, 18. Watchorn, 19. Corrigan, 20. Power, 21 Doyle, 22. O’Shaughnessy, 23. Ryan, 24. Hopkins, 25. Logan, 26. Calvey

Head Coach: Neil Doak

Italia U20: 15. Drago; 14. Calosso, 13. Zanandrea, 12. Todaro, 11. Faissal; 10. Fasti, 9. Beni; 8. Milano, 7. Casartelli 6. Miranda; 5. Melegari, 4. Redondi; 3. Bolognini, 2. Caiolo-Serra, 1. Boccato Gioele

A Disposizione: 16. Casiraghi, 17. Brasini, 18. Vallesi, 19. Midena, 20. Mugnaini, 21. Ragusi, 22. Ducros, 23. Pietramala, 25. Bianchi, 29. Bellotto, 30. Ndoumbe Lobe

Head Coach: Roberto Santamaria