Terza giornata in archivio e ora conosciamo tutti i nomi dei quattro semifinalisti delle ATP Next Gen Finals 2024 in corso a Jeddah. In Arabia Saudita, sono rispettivamente Luca Van Assche e Learner Tien a raggiungere Alex Michelsen e Joao Fonseca nel penultimo atto della competizione dedicata alla prossime stelle del circuito maschile. Due incontri da dentro o fuori erano in sostanza in programma quest’oggi, con il francese di origini italiane che ha avuto la meglio in quattro set su Basavareddy e con lo statunitense che invece ha – a sorpresa – estromesso dal torneo Arthur Fils.

TIEN SORPRENDE ED ELIMINA FILS

Sarà invece tutta statunitense una semifinale, dato che il sopracitato Michelsen dovrà vedersela contro l’amico e rivale Learner Tien. Una qualificazione arrivata probabilmente a sorpresa, ma di certo meritata per il classe 2005 che ha vissuto un’annata pazzesca a livello di risultati, con più di 60 vittorie ottenute in stagione che lo hanno catapultato non troppo lontano dalla top-100 della classifica mondiale. Il posto tra i migliori quattro del torneo è arrivato mediante la vittoria in quattro set 4-2 4-2 3-4(4) 4-3(5) sulla prima testa di serie del torneo, il francese Arthur Fils. Quest’ultimo arrivava a Jeddah da favorito e – dato il suo ranking di n°20 – senz’altro come quello con più esperienza anche a livelli più alti del circuito. E invece il transalpino ha faticato un po’ tutta la settimana, non riuscendo oggi a trovare le contromisure al suo avversario.

VAN ASSCHE VOLA IN SEMIFINALE

Un match completamente inutili ai fini della classifica, un altro invece con tutto in ballo. Così si presentava la situazione del girone che aveva visto già Michelsen accedere alle semifinali nella giornata di ieri. Oggi lo statunitense ha completato l’opera approfittando del ritiro di uno Juncheng Shang già apparso in condizioni precarie nei due incontri persi in precedenza. Il cinese ha alzato bandiera bianca sull’1-1 del secondo set ma aveva già perso in maniera netta il primo per 4-1. In semifinale ci va anche Luca Van Assche, che al termine di due ore di lotta ha sconfitto con lo score di 3-4(2) 4-3(7) 4-2 4-2 l’altro americano Nishesh Basavareddy riuscendo ad annullare un set point all’avversario nel secondo set prima di mettere in atto la rimonta. Per Basavareddy comunque una bella settimana in un ambiente che di certo non era abituato a frequentare dopo una stagione positiva ma che lo ha visto più che altro competitivo solo a livello challenger.

RISULTATI DAY 3

(2) Alex Michelsen (USA) b. (4) Juncheng Shang (CHN) 4-1 1-1 rit.

(6) Luca Van Assche (FRA) b. (7) Nishesh Basavareddy (USA) 3-4(2) 4-3(7) 4-2 5-2

(5) Learner Tien b. (1) Arthur Fils (FRA) 4-2 4-2 3-4(4) 4-3(5)

(3) Jakub Mensik vs. (8) Joao Fonseca (BRA)

LE CLASSIFICHE

GRUPPO BLU

8. Joao Fonseca 2V-0P (qualificato)

5. Learner Tien 2V-1P (qualificato)

1. Arthur Fils 1V-2P

3. Jakub Mensik 0V-2P

GRUPPO ROSSO

2. Alex Michelsen 3V-0P (qualificato)

6. Luca Van Assche 2V-1P (qualificato)

7. Nishesh Basavareddy 1V-2P

4. Shang Juncheng 0V-3P

LE SEMIFINALI (dalle ore 17:00)

(2) Alex Michelsen (USA) vs (5) Learner Tien

(6) Luca Van Assche (FRA) vs (8) Joao Fonseca (BRA)

COME SEGUIRLE IN TV – Sky Sport seguirà tutte le sfide in diretta dal primo all’ultimo giorno attraverso i suoi canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà inoltre possibile vedere le Next Gen Atp Finals di Jeddah in streaming tramite le piattaforme Sky Go (se abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Come sempre, Sportface vi terrà compagnia nel corso della settimana con approfondimenti, news, highlights, risultati e classifiche aggiornate.

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

RISERVA – € 15.790

PREMIO DI PARTECIPAZIONE – € 157.899

PER OGNI PARTITA VINTA NEL GIRONE – € 38.591

VITTORIA IN SEMIFINALE – € 119.477

SUCCESSO FINALE – € 161.057

VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – € 554.204