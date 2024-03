Golf: Manassero chiude quinto in India, vince Nakajima

Ancora una buona prova di Matteo Manassero nel DP World Tour. A New Delhi, l’azzurro ha chiuso al quinto posto, con uno score di 276, l’Hero Indian Open vinto dal giapponese Keita Nakajima con un totale di 271 colpi. In testa al termine del primo giro, terzo a metà gara, quarto dopo il “moving day”, il 30enne veneto nelle ultime 18 buche ha pagato a caro prezzo un parziale in 73 colpi che non gli ha permesso di stanziarsi alle spalle del nipponico. Dopo il ritorno al successo sul massimo circuito continentale, in Sudafrica e nel Jonsson Workwear Open, Manassero continua a dimostrare di essere tornato a giocare su ottimi livelli. Terza top 5 stagionale e nono posto nella Race to Dubai. Per quanto riguarda gli altri italiani, Francesco Laporta si è classificato 26esimo davanti a Lorenzo Scalise, 31esimo. Più indietro Edoardo Molinari, 58esimo.