Probabili formazioni Cagliari-Verona: trentesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Cagliari-Hellas Verona, match della trentesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 15:00 di lunedì 1° aprile nella cornice dell’Unipol Domus, che ospiterà questo incrocio salvezza da non perdere. Le due squadre dopo la sosta vogliono ripartire bene e cercano tre punti preziosi per allontanarsi ulteriormente dalla zona calda della classifica. Al momento, entrambe sarebbero salve grazie ai 26 punti accumulati e al buon rendimento mostrato nell’ultimo periodo. Ad una lunghezza, in diciassettesima posizione, c’è l’Empoli. Più giù Frosinone, Sassuolo e Salernitana. Insomma, chi vince tra Cagliari e Verona, lancia un segnale forte alle concorrenti in chiave salvezza. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e Dazn, oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

CAGLIARI – Spazio al 4-3-1-2 con qualche dubbio. Mina, Luvumbo e Gaetano sono da valutare. Shomurodov scalpita, ma per lui è previsto un ingresso a gara in corso. Nandez, Makoumbou e Deiola a centrocampo.

VERONA – Baroni non si schioda dal 4-2-3-1 con Suslov, Folorunsho e Lazovic alle spalle di Noslin. Duda e Serdar a centrocampo.

Le probabili formazioni di Cagliari-Verona

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Deiola; Gaetano; Luvumbo, Lapadula

Ballottaggi: Mina 55% – Wieteska 45%; Luvumbo 55% – Shomurodov 45%

Indisponibili: Mancosu, Pavoletti, Petagna, Luvumbo (in dubbio), Mina (in dubbio)

Squalificati: –

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin

Ballottaggi: Coppola 55% – Magnani 45%

Indisponibili: Cruz

Squalificati: –