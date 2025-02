Era nell’aria da tempo, da quando il CEO dell’United States Golf Association (USGA) Mike Whan aveva ammesso che la sua organizzazione stava valutando l’idea di esentare i golfisti LIV per i futuri US Open. L’ufficialità è arrivata oggi. E il torneo fondato nel 1895 (in programma dall’Oakmont Country Club in Pennsylvania dal 12 al 15 giugno) diventa così il primo dei quattro Major ad offrire ai giocatori del circuito saudita un percorso di accesso diretto al torneo in base alla classifica. Nel dettaglio, verrà assegnata un’esenzione totale al miglior giocatore che non sia altrimenti esentato e che si trovi tra i primi 3 nel ranking individuale LIV Golf 2025 al 19 maggio. Inoltre, i primi 10 giocatori nella classifica del 7 aprile saranno esentati dalle qualificazioni locali e accederanno direttamente alle qualificazioni finali. Soddisfatto John Bodenhamer, responsabile dei campionati USGA: “In linea con il nostro approccio storico, valutiamo costantemente i livelli di talento nei tour professionistici e negli eventi amatoriali, il che ci ha portato ad aggiungere una nuova categoria di esenzione”. Che va ad aggiungersi alle altre, partendo da quella riservata ai vincitori dell’US Open degli ultimi 10 anni. Tra questi anche Jon Rahm, che ha chiuso la classifica della LIV nel 2024 al primo posto. Oltre al fuoriclasse spagnolo, altri sei giocatori della LIV sono già esentati per l’US Open 2025: il campione in carica Bryson DeChambeau, poi Dustin Johnson, Brooks Koepka, Phil Mickelson, Cameron Smith, Tyrrell Hatton e il campione in carica dell’US Senior Open, Richard Bland. Scade invece l’esenzione di Martin Kaymer, anche lui sotto contratto con la LIV, vincitore dello US Open nel 2014. Undici anni fa.

Ci sono altre novità nel comunicato ufficiale del torneo. A partire dall’US Open 2026 a Shinnecock Hills, saranno concesse le seguenti esenzioni: al miglior giocatore che non è altrimenti esente ed è tra i primi 3 della classifica individuale finale del golf LIV 2025; al miglior giocatore che non è altrimenti esente ed è tra i primi 3 della classifica individuale LIV Golf 2026 al 18 maggio 2026. Inoltre saranno assegnate esenzioni locali ai primi 10 giocatori della classifica individuale finale del LIV Golf 2025, nonché ai primi 10 giocatori della classifica individuale del 2026 al 6 aprile 2026. Scott O’Neil, amministratore delegato di LIV Golf, si dice soddisfatto: “Ogni appassionato di golf al mondo desidera ardentemente vedere i più grandi giocatori del pianeta sfidarsi sui più importanti palcoscenici del golf, nei tornei major. La LIV Golf si impegna a collaborare a stretto contatto con gli organi direttivi del golf per promuovere questo sport in ogni angolo del mondo”. La stagione 2025 della LIV Golf League inizierà giovedì al LIV Golf Riyadh. E intanto proseguono le trattative del PGA Tour con il Saudi Public Investment Fund (PIF) per tentare di sanare la frattura nel golf mondiale. Con una crepa in meno nel major statunitense.