Davide Frattesi per Douglas Luiz: clamoroso affare che coinvolge Inter e Juventus alle porte. La prossima estate può esserci una rivoluzione!

Il calciomercato si è ufficialmente chiuso lunedì, adesso le squadre dovranno fare di necessità virtù con i giocatori a propria disposizione fino al termine di questa stagione, arrivando agli obiettivi con chi si ha a disposizione. Ogni speculazione su possibili partenze o arrivi è rinviato a luglio. Si sono così placate le voci di mercato che vedevano alcuni passaggi anche clamorosi tra le big del nostro campionato. Testa solo al campo. A dire il vero, però, il mercato non muore mai e nelle segrete stanze delle squadre più blasonate si inizia a guardare con lungimiranza al futuro.

Tra i possibili partenti dell’ultima sessione di mercato c’era sicuramente Davide Frattesi a lungo inseguito specialmente dalla Roma che voleva riportarlo a casa. La situazione nella rosa nerazzurra è definita, non c’è spazio nell’undici tipo per l’ex Sassuolo. Con le tante competizioni e i numerosi infortuni è anche ovvio che bene o male, il centrocampista riesca a ritagliarsi un proprio spazio, ma la volontà di essere un perno imprescindibile del proprio team potevano portarlo via da Milano già nelle scorse settimane.

Frattesi-Douglas Luiz, clamoroso affare: Inter e Juventus trattano!

Così non è stato ma il discorso è rinviato a giugno! E su di lui non ci sarebbe solo la Roma ma anche la Juventus per un clamoroso affare che coinvolge nerazzurri e bianconeri. L’ipotesi di un trasferimento a Torino, già vociferata a gennaio, potrebbe tornare d’attualità la prossima estate.

Come riportato da calciomercato.it, Frattesi era orientato a cambiare aria a gennaio per avere maggior minutaggio. Alla fine ha scelto di restare, forse convinto da Inzaghi. Ma è chiaro che se continuerà ad essere un comprimario (di lusso) o poco più, l’addio è solo rimandato. E la Juve potrebbe fare al caso suo, in quanto la prossima estate è in programma un’altra rivoluzione (l’ennesima) per i piemontesi. Ci sono diversi elementi della rosa attualmente agli ordini di Thiago Motta che non hanno convinto e sono pronti a dire addio.

Tra questi c’è sicuramente Douglas Luiz. L’ex Aston Villa se non darà segnali di risveglio entro maggio, lascerà la Juve la prossima estate. Sarà proprio lui, in tal caso, a far spazio a Frattesi. Giuntoli potrebbe realmente bussare alla porta dei meneghini per sondare la pista che porta all’ex centrocampista del Sassuolo. Tutto rinviato a tra qualche mese!