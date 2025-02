Sassari perde in casa contro Cholet nella sfida valida per la sesta giornata della fase a gironi di Europe Cup. La formazione sarda, già matematicamente eliminata dalla fase a gironi, cede il passo ai francesi con il punteggio di 78-75. La squadra di Markovic va subito sotto nel punteggio e chiude il primo tempo sotto di sei punti sul 43-37. Match che resta equilibrato con Cholet che non riesce a prendere il largo e a scrollarsi di dosso Sassari. La Dinamo tenta l’insperata rimonta nell’ultimo quarto ma, nonostante un parziale di 19-15, è costretta a mollare la presa nel finale e ad inchinarsi alla formazione allenata da Lefrancois. Per i transalpini il migliore è Mohamed Diawara con 13 punti, 1 rimbalzo e 1 assist in 20 minuti sul parquet. Cleveland Melvin aggiunge 10 punti e 3 assist. Stesso bottino per Stefan Smith dalla second unit (10 punti+2 assist). 8 punti a testa per Bastien Vautier, Jamuni McNeace e TJ Campbell. Gerald Ayayi mette a referto 6 punti, 2 rimbalzi e 3 assist. 6 punti anche per Soren Bracq. A segno Chris-Ebou Ndow (5 punti+5 rimbalzi) e Aaron Wheeler (4 punti+4 rimbalzi). Sponda Sassari buona prestazione di Michal Sokolowski da 14 punti e 6 rimbalzi. Bene anche Miralem Halilovic (12 punti+4 rimbalzi). 11 punti a testa per Erten Gazi e Eimantas Bendzius. Brian Fobbs e Luca Vincini chiudono con 7 punti. Giovanni Veronesi aggiunge 5 punti, mentre Matteo Tambone 4 con 2 rimbalzi.

Prosegue il periodo negativo di Sassari, che nelle ultime dieci partite ne ha vinte solo tre (Le Portel in Europe Cup, Virtus Bologna e Cremona in campionato). Per il resto, ko contro Varese (Serie A), Cholet (Europe Cup), Trapani (Serie A), Bilbao (Europe Cup), Napoli (Serie A), Scafati (Serie A), e nuovamente Cholet oggi. In campionato Sassari occupa l’undicesimo posto in classifica con 7 vittorie e 11 sconfitte). Il margine sulla zona retrocessione è ancora ampio con tre successi di differenza con Pistoia, penultima, e Cremona, ultima. Ora per ripartire ci sarà la sfida casalinga con Milano in campionato (8 febbraio ore 20.00)