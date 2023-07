Golf, Lee Hodges vince il 3M Open: primo titolo sul PGA Tour

di Mattia Zucchiatti 1

Lo statunitense Lee Hodges, 28 anni e numero 110 al mondo, si gode il primo successo in carriera sul PGA Tour. L’americano a Blaine, in Minnesota, ha dominato il 3M Open al TPC Twin Cities (par 71), con un totale di 260 (63 64 66 67, -24). Preceduti di sette colpi i suoi connazionali Kevin Streelman e James Tyree Poston, secondi con 267 (-17) insieme allo scozzese Martin Laird. Hodges si gode anche l’ingresso nella top 100. Per lui è stata “una settimana fantastica, la più lunga della mia vita, ma da sogno. Sono stato supportato da una super squadra”, le parole di Hodges che, nel 2024, giocherà il The Masters all’Augusta National. Ha invece chiuso il torneo al settimo posto con 269 (-15) l’americano Tony Finau, vincitore del 3M Open nel 2022. Justin Thomas invece è uscito al taglio con uno score di 140 (-2).