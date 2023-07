Accordo Juventus-Snapchat: “Partnership innovativa”

di Valerio Carriero 6

La Juventus rilancia il suo profilo ufficiale su Snapchat con una nuova ‘Lente try-on‘ per indossare virtualmente la maglia bianconera. “Con l’inizio della tournée estiva negli Stati Uniti, il profilo **@juventus** è tornato live e si è popolato di contenuti esclusivi, fornendo ai fan nuove modalità per entrare in contatto con il loro club preferito e sostenerlo, prima dell’inizio della nuova stagione di Serie A, al via il prossimo 20 agosto“, si legge nel comunicato ufficiale che punta “grazie a queste nuove innovative esperienze” a “raggiungere l’audience unica di Snapchat che comprende la nuova generazione di appassionati sportivi al fine di rivoluzionare il modo in cui celebrano lo sport e fruiscono i contenuti preferiti”