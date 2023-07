Atp Kitzbuhel 2023, Cecchinato fuori all’esordio: passa Galan

Esordio amaro per Marco Cecchinato nell’Atp di Kitzbuhel 2023. Sulla terra rossa austriaca, l’italiano alza bandiera bianca contro Daniel Elahi Galan: 6-2 6-2 il risultato maturato in appena 58 minuti, un’altra brutta battuta d’arresto per l’ex semifinalista del Roland Garros che nel nuovo ranking di questo lunedì 31 luglio è sprofondato fuori dalla top-100.

PRIMO SET – Un avvio di gara che scorre senza intoppi per il tennista al servizio sino al 3-2 in favore di Galan, momento in cui il colombiano fa la differenza in un game con tre ottime risposte. Cecchinato accusa il colpo, non trova le misure in ribattuta (12 su 12 con la prima per il suo avversario nel parziale) e perde la pazienza sotto 5-2. Con un doppio fallo regala due set point, incassa un warning per una pallata scagliata fuori dal campo e subisce il 6-2 sulla bella volèe di dritto di Galan.

SECONDO SET – La forbice si allarga in apertura di seconda frazione. L’azzurro non è in grado di invertire il trend e va subito sotto per 3-0. Solamente in questo frangente riesce a interrompere una preoccupante striscia di sette giochi persi consecutivamente e ha addirittura l’opportunità di rimettere le cose a posto. Con uno dei suoi schemi preferiti – palla corta e tocco al volo – Cecchinato sale sul 15-40 in risposta ma Galan respinge l’assalto con quattro rapidi punti al servizio e piazza l’affondo decisivo nell’ottavo game.