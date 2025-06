All’Argentario Golf Club di Monte Argentario, i big del golf sono pronti a scendere in campo per la tradizionale Rolex Pro-Am che apre l’82° Open d’Italia.

Le conferenze di quattro tra i campioni più attesi: Guido Migliozzi, Edoardo Molinari, Renato Paratore e il tedesco Marcel Siem, defending champion.

E ancora; la Rolex Pro-Am. I big dell'82° Open d'Italia, all'Argentario Golf Club di Monte Argentario (Grosseto), sono pronti a scendere in campo in Toscana dove, dal 26 al 29 giugno, andrà in scena uno dei tornei più attesi del DP World Tour 2025, il massimo circuito continentale maschile.

La Rolex Pro-Am apre l’82° Open d’Italia

Saranno 25 le squadre, ognuna composta da un professionista e tre dilettanti, che mercoledì 25 giugno si sfideranno nella tradizionale Rolex Pro-Am. Dai past winner Siem (2024), Bernd Wiesberger (2019) e Gonzalo Fernandez Castano (2007 e 2012), agli azzurri Edo Molinari, Francesco Laporta, Andrea Pavan, Paratore, Migliozzi e Filippo Celli. Questi gli italiani che prenderanno parte alla Rolex Pro-Am. Con l’aggiunta di quattro atleti paralimpici: Tommaso Perrino, per cinque volte vincitore dell’Open d’Italia disabili, campione europeo individuale e Ambassador del Settore Paralimpico della FIG, e gli amateur Andrea Plachesi, Vittorio Cascino e il golfista non vedente Alessandro Fava, in squadra con il belga Nicolas Colsaerts, tra i vicecapitani del Team Europe, insieme ai fratelli Molinari, alla Ryder Cup del 2023 al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma).

Al via giovedì 26 giugno

L’Open d’Italia prenderà il via giovedì 26 giugno alle ore 7:30. I primi a scendere in campo saranno lo spagnolo Nacho Elvira, lo svedese Simon Forsstrom, il portoghese Ricardo Gouveia, l’azzurro Luca Cianchetti, il sudafricano Zander Lombard e lo svedese Joakim Lagergren. La gara di Paratore, numero 1 dell’HotelPlanner Tour, comincerà alle 8:20 dal tee della buca 10: con lui l’austriaco Wiesberger e il nipponico Keita Nakajima. Dieci minuti dopo, alle 8:30, toccherà invece a Migliozzi, in gara con il francese Martin Couvra, 9° nell’ordine di merito del DP World Tour, e con Siem.

Alle 8:40 spetterà a Pavan, con il sudafricano Shaun Norris e lo scozzese Ewen Ferguson. Alle 13:10, Celli sarà sul tee della 1 con l’inglese Richard Mansell e il tedesco Nicolai Von Dellingshausen. Quindi, alle 13:20, Laporta giocherà con il britannico Dan Bradbury e il sudafricano Jayden Schaper.

Alle 13:30, Edo Molinari, primo vicecapitano del Team Europe alla Ryder Cup di Bethpage (26-28 settembre a New York), troverà il norvegese Kristoffer Reitan e John Parry. Proprio il britannico, nel settembre 2024 all’Argentario Golf Club, riuscì a imporsi nell’Italian Challenge Open conseguendo il terzo successo stagionale e la conseguente promozione sul DP World Tour.