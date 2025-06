Il tabellone della Coppa Italia 2025-26: i derby solo in finale.

In giornata è stato definito il tabellone della Coppa Italia 2025-26. Come da consuetudine, le otto teste di serie entreranno in scena a partire dagli ottavi di finale. Tra queste (Bologna, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio) non rientra il Milan, che debutterà nei trentaduesimi di finale – come il Napoli lo scorso anno contro il Modena – contro il Bari. Il nuovo ciclo di Massimiliano Allegri inizierà il 17 agosto alle ore 21:15 a San Siro.

I sedicesimi, dove i rossoneri – in caso di passaggio del turno – potrebbero incontrare il Lecce o la Juve Stabia, si disputeranno il 24 settembre. Gli ottavi di finale, invece, si giocheranno in due giorni: il 3 e il 17 dicembre. Così come i quarti di finale: il 4 e l’11 febbraio 2026. Le semifinali, invece, mercoledì 4 marzo quelle d’andata e mercoledì 22 aprile quelle di ritorno. La finale, sempre allo Stadio Olimpico di Roma, è prevista mercoledì 13 maggio.

Coppa Italia, i possibili incroci: i derby solo in finale

A meno di colpi di scena, gli ottavi di finale saranno: Bologna-Parma, Lazio-Milan, Juventus-Udinese, Atalanta-Genoa (parte sinistra); Inter-Verona, Roma-Torino, Fiorentina-Como e Napoli-Cagliari (parte destra). La designazione del tabellone, dunque, non prevede alcun derby nei turni antecedenti alla finale.

Nelle ultime due edizioni, invece, sono andati in scena il derby di Roma ai quarti di finale (2023-24) dove a trionfare è stata la Lazio, e quello di Milano in semifinale (2024-25) dove ad aver la meglio sono stati i rossoneri che si sono qualificati in finale. L’ultima stracittadina in finale di Coppa Italia risale all’edizione 2012-13, quando andò in scena il derby di Roma vinto dalla Lazio 1-0 grazie a un gol di Senad Lulic.