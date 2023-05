Golf, KLM Open: Paratore rimonta e si prende la seconda posizione

Renato Paratore è stato tra i protagonisti del secondo round del KLM Open, nel torneo del DP World Tour. Il romano con un parziale di 68 (-4) su un totale di 136 (68 68, -8), è risalito dalla 12esima alla seconda posizione. A metà gara, l’azzurro si trova a due colpi dalla vetta occupata sempre dallo spagnolo Jorge Campillo, leader con 134 (63 71, -10). L’italiano ha realizzato sei birdie, di cui tre consecutivi nelle ultime buche giocate. Partito dalla buca 10, ha pagato forse eccessivamente due bogey alla 2 e alla 3. Miglior italiano, precede in classifica il neozelandese Daniel Hillier, terzo con 137 (-7) davanti all’inglese Marcus Armitage, allo svedese Marcus Kinhult e agli spagnoli Adrian Otaegui e Alejandro Del Rey, tutti quarti con 138 (-6). Per quel che riguarda gli altri azzurri, Edoardo Molinari è scivolato dalla dodicesima alla 29esima posizione con 142 (-2). Buona reazione per Filippo Celli, che supera il taglio risalendo dalla centoventesima alla 41esima piazza con 143 (-1), dopo un round in 68 (-4) colpi con cinque birdie e un bogey. Niente da fare per Guido Migliozzi, solo 151esimo con 157 (+13), è stato eliminato. Con lui, tra i big più attesi della competizione, che mette in palio 2.000.000 di dollari, è uscito di scena anche Victor Perez. Vincitore nel 2022, ha salutato il torneo con uno score di 148 (+4) colpi.