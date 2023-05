Aston Martin, Alonso: “Buon feeling con la monoposto. Pronti a trarre il 100%”

Buona giornata di prove libere per Fernando Alonso al GP di Monaco. Lo spagnolo dell’Aston Martin ha concluso con il quarto tempo la FP2, a due decimi circa dal più veloce della sessione di Max Verstappen. “Oggi abbiamo completato diversi giri e siamo riusciti a capire bene il funzionamento della macchina. Era importante trovare ritmo dall’inizio di questo fine-settimana ed evitare qualsiasi problema. In entrambe le sessioni, il feeling con la monoposto è stato buono, era facile da guidare, il che aiuta su questo circuito“.

Poi ha continuato: “Dobbiamo essere pronti a trarre il 100% ogni weekend. In alcuni potremo fare più fatica e in altri invece saremo performanti. Non vedo l’ora di guidare domani nelle qualifiche per competere al meglio delle mie possibilità.