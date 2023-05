Guardiola: “Razzismo? C’è da tutte la parti. Dovrebbero imparare dalla Premier League”

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa, prima dell’ultimo match stagionale di Premier League, e parlando di razzismo ha precisato: “C’è da tutte le parti, non solo in Spagna. Dovrebbero imparare dalla Premier, qui sono molto rigidi, e sanno ciò che va fatto. Il punto è che pensiamo che siamo migliori dei nostri vicini e che il nostro paese è meglio degli altri e che la nostra lingua sia migliore delle altre”.

Il tecnico del Manchester City ha poi concluso: “Ci sono tante persone di colore che si fanno avanti per difendere ciò che non dovrebbero difendere. Allora speriamo che ci pensi la Giustizia”.