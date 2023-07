Basket, Europei U20 2023: l’Italia parte con una sconfitta, vince il Belgio 72-64

Nella sfida valida come prima giornata del Gruppo A degli Europei U20 2023 di basket, l’Italia è stata sconfitta dal Belgio con il punteggio di 72-64. Niente da fare per gli azzurri, che all’esordio nella rassegna continentale giovanile nella suggestiva cornice di Heraklion, sull’isola greca di Creta, ha ceduto il passo ai rivali. Dopo una buona partenza, i ragazzi di coach Alessandro Magro sono calati alla distanza e non sono riusciti a tenere botta al Belgio, superiore nella seconda metà di gara. Nel match del parquet della University Hall di Heraklion, il miglior realizzatore è stato De Ridder con 20 punti.

CRONACA – Buona partenza degli azzurri, che si affidano a un super Casarin e impongono il proprio gioco nel primo quarto, trovando il canestro con molta più facilità rispetto agli avversari. Il Belgio risponde con De Ridder, ma chiude il parziale sul -7. Nella seconda frazione l’Italia prova a dar seguito a quanto di buono fatto, ma non riesce a incrementare il vantaggio e deve accontentarsi di gestirlo. Nel complesso gli azzurri riescono a contenere le offensive del Belgio e vanno a riposo avanti di 4 lunghezze. Nella ripresa sale però in cattedra la squadra belga, che nel terzo parziale ristabilisce la parità, agganciando i rivali sul 54-54. Nell’ultimo quarto, infine, dilaga grazie ai preziosi canestri di Ledegen e Pintelon e beffa l’Italia, incapace di rispondere a tono. Gli azzurri non riescono dunque a rispettare il pronostico della vigilia e non inaugurano come sperato quest’Europeo.

BELGIO: De Ridder 20, Ledegen 17, Mennes 10, Pintelon 11, Pouedet 6, Di Maria 3, Grymonprez 2, Missia-Dio 3, Verstraete 0, Swolfs N.E., De Wilde N.E., Bitolo Katuala N.E.

ITALIA: Berdini 11, Casarin 14, Loro 2, Boglio 0, Vincini 10, Faggian 8, Fantoma 3, Ferrari 2, Giordano 2, Maretto 4, Onojaife 0, Virginio 6.