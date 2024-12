Aria di addio in casa Napoli per un nuovo giocatore: Aurelio De Laurentiis è pronto a cederlo ma non lo vuole dare alla Juve. I dettagli

Con una competizione sola a settimana e Antonio Conte che ormai ha deciso di puntare su un undici ben preciso e limitare le rotazioni, era anche normale avere diversi giocatori scontenti in casa Napoli. Alcuni di essi sono pronti a cambiare aria già da gennaio. Soprattutto quelli che non rientrano con regolarità nelle scelte da parte dell’ex CT.

Il club azzurro sta pensando così di vendere uno dei propri gioielli alla riapertura delle trattative nei prossimi giorni per poter monetizzare e magari rinforzare ruoli che hanno più bisogno di innesti. Se per tutti ci sono dei paletti da rispettare, tra quelli imposti da Aurelio De Laurentiis c’è sicuramente quello di cercare di non vendere giocatori alla Juve, principale antagonista per la piazza.

De Laurentiis non lo cede alla Juve, nuova destinazione per il bomber

Giacomo Raspadori è al centro di un equivoco tattico da quando il Napoli è passato nelle sapienti mani di Antonio Conte. L’ex Sassuolo non è visto né come una prima punta (il vice Lukaku è Simeone) né come un esterno. La sua posizione è più ibrida a metà tra un trequartista e un attaccante ma a conti fatti si tratta di un giocatore che non è entrato pienamente negli schemi dell’ex Inter e Juve.

Si tratta di uno dei giocatori più sacrificabili a gennaio. E la Juventus di Cristiano Giuntoli era pronta ad approfittarne per chiedere il giocatore ai partenopei. Niente da fare, almeno per ora. Anche perché c’è un’altra società che sembra avere in mente un’offerta migliore e forse gode della corsia preferenziale da parte del Napoli: la Roma. Con i giallorossi, infatti, c’è in atto una trattativa che comprende, oltre Jack, anche un paio di elementi della rosa attualmente affidata a Ranieri.

Il primo è Lorenzo Pellegrini. In questi giorni si vocifera molto di uno scambio tra il capitano dei capitolini e l’attaccante azzurro, tra l’altro compagni di Nazionale. C’è un ostacolo relativo all’ingaggio del primo con il Napoli che non può riconoscere una cifra alta al giocatore. Per questo nelle ultime ore sta avanzando la candidatura di Bryan Cristante (più un conguaglio economico) da dare agli azzurri in campo dell’ex Sassuolo. La pista Roma-Raspadori, comunque, è molto calda ed è probabile che si arrivi alla fatidica fumata bianca.