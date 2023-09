Basket, Mondiali 2023: per l’Italia obiettivo quinto posto, subito sfida alla Lettonia di Banchi

Dopo la brutta sconfitta con gli Usa in casa Italia la parola d’ordine è ripartire. Il sogno della medaglia è svanito ma non si cancella il bel percorso compiuto, e che ancora ai Mondiali non si è chiuso. Restano due gare agli azzurri, per capire in quale posizione tra la quinta e l’ottava chiuderanno questa avventura iridata, e a Manila arriva lo scontro con la Lettonia alle ore 10.45 italiane nel mini torneo dei piazzamenti. L’obiettivo è quello di vincere e di giocarsi così due giorni dopo il quinto e il sesto posto, per dare ulteriore lustro a questa Coppa del Mondo dal sapore agrodolce.

Il ct Gianmarco Pozzecco proporrà qualche rotazione nel quintetto e saranno dei test utili per il futuro, anche se il presente dice che si punta alla quinta posizione. E c’è tanta Italia nella Lettonia, a cominciare da coach Luca Banchi, già tecnico della Nazionale Under 20, ma ci sono anche Strautins e Grazulis, giocatori rispettivamente di Tortona e Trento. I precedenti con la Lettonia parlano di diciotto gare giocate con undici vittorie azzurre. L’ultimo match giocato, ricorda la Federbasket, risale al 2015, amichevole al torneo di Tbilisi in Georgia in preparazione all’EuroBasket (82-63 Italia). L’ultima ufficiale, l’unica vittoria italiana nel girone dell’EuroBasket 2011 a Siauliai in Lituania.