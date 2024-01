Golf, Hero Dubai Desert Classic 2024: McIlroy sfida di nuovo Fleetwood. Sei azzurri al via

Il Dp World Tour fa ancora tappa negli Emirati per l’Hero Dubai Desert Classic in programma dal 18 al 21 gennaio e giunto alla sua 35ª edizione. Difende il titolo il nordirlandese Rory McIlroy, numero due mondiale, che proverà a prendersi la rivincita su Tommy Fleetwood, che ha vinto il Dubai Invitational dove ha superato sull’ultima buca proprio McIlroy e il sudafricano Thriston Lawrence. Al via anche il capitano della formazione continentale, riconfermato per la Ryder Cup 2025, l’inglese Luke Donald, e tre vice capitani, i citati due Molinari e il danese Thomas Bjorn, a segno in questa gara nel 2001. Sono sei in totale gli azzurri presenti: oltre ai due fratelli Molinari anche Guido Migliozzi, Matteo Manassero, Andrea Pavan e Lorenzo Scalise.