Mbappé non ci sta: “Ci stiamo avvicinando al modello NBA, ne risentirà lo spettacolo”

“Ci stiamo avvicinando al modello Nba con stagioni da settanta partite. Personalmente non sono contrario a giocare così tanto, ma non riusciremo a essere bravi ogni volta e a dare al pubblico lo spettacolo che ci si aspetta. Ma oggi, se decidessi di dire ‘sono stanco, sabato non gioco’, non funzionerebbe”. Così Kylian Mbappé in un’intervista a GQ in cui ha parlato dei troppi impegni stagionali.

E sulle Olimpiadi di Parigi: “Sono arrivato a un punto della mia vita e della mia carriera in cui non voglio più forzare le cose. Se me li lasciassero fare, andrei con molto piacere ma se non fosse possibile, capirei. Per ogni atleta, le Olimpiadi hanno un posto speciale e io volevo già andare a Tokyo perché voglio vincere tutto e scrivere il mio nome nella storia della squadra francese come quello di un giocatore che contava”.