Serie A 2023/2024, arbitri ventunesima giornata: Lecce-Juventus a Doveri

L’AIA ha comunicato gli arbitri della ventunesima giornata di Serie A 2023/2024: ecco di seguito le designazioni complete per le sei partite che si giocheranno nel weekend, ricordando come altre quattro partite siano invece state rinviate per via della contemporanea Supercoppa Italiana. Lecce-Juventus va a Doveri con Valeri al Var, mentre Udinese-Milan a Maresca con Sacchi al Var. Di seguito ecco le designazioni arbitrali del ventunesimo turno.

ROMA – H. VERONA Sabato 20/01 h.18.00

SACCHI

CAPALDO – AFFATATO

IV: MASSIMI

VAR: PAIRETTO

AVAR: VALERI

UDINESE – MILAN Sabato 20/01 h.20.45

MARESCA

DI IORIO – SCATRAGLI

IV: BARONI

VAR: ABISSO

AVAR: IRRATI

FROSINONE – CAGLIARI h. 12.30

DIONISI

DE MEO – MASTRODONATO

IV: SANTORO

VAR: CHIFFI

AVAR: PAIRETTO

EMPOLI – MONZA h. 15.00

GIUA

MELI – ALASSIO

IV: MANGANIELLO

VAR: IRRATI

AVAR: PICCININI

SALERNITANA – GENOA h. 18.00

ORSATO

VIVENZI – CECCON

IV: FOURNEAU

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PATERNA

LECCE – JUVENTUS h. 20.45

DOVERI

BERTI – RICCI

IV: PERENZONI

VAR: VALERI

AVAR: ABISSO