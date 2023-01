Golf, Hero Desert Classic 2023: Bland e Poulter al comando, indietro gli azzurri

L’Hero Desert Classic di Dubai, secondo torneo delle Rolex Series del DP World Tour 2023, slitta e a causa del maltempo si concluderà nella giornata di lunedì. In seguito alle sei ore di ritardo accumulate ieri, gli organizzatori della manifestazione hanno deciso che si giocherà sulla distanza di 72 buche, come da programma, ma si chiuderà un giorno dopo rispetto a quanto inizialmente previsto. Nel frattempo oggi è terminato il primo round ed è iniziato il secondo: al comando ci sono gli inglesi Ian Poulter e Richard Bland con -8 rispettivamente dopo 3 e 4 buche giocate del secondo giro. Alle spalle dei britannici si trova con un -7 dopo sette lo spagnolo Angel Hidalgo.

A seguire Rory McIlroy e Patrick Reed con un -6: i due negli scorsi giorni sono stati protagonisti di una polemica chiamata “tee-gate”, per uno scambio di mano negato dal nordirlandese che ha provocato un gesto di stizza dello statunitense; quarto posto anche per il sudafricano Louis De Jager. Male gli azzurri, tutti a rischio eliminazione: il migliore è stato Francesco Molinari in par dopo cinque buche del secondo giro, che non gli hanno permesso di andare oltre il settantanovesimo posto. Novantatreesimo Guido Migliozzi, centoquattordicesimo Edoardo Molinari, con +3 e sei buche del secondo giro ultimate.