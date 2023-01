Psg, Galtier: “Ci serve un difensore? No, abbiamo bisogno di un attaccante”

“Se ci serve un difensore? Abbiamo bisogno di un rinforzo in attacco. Di mercato dovete chiedere al presidente e a Campos. Io sono concentrato sulle partite che ci aspettano, a fine mercato faremo un punto”. Lo ha detto l’allenatore del Psg, Christophe Galtier, in conferenza stampa rispondendo a una domanda sul mercato e indirettamente riguardante Milan Skriniar. Confermato invece l’addio di Navas: “Keylor è sempre stato esemplare, è il nostro portiere in Coppa di Francia ma per rispetto dell’uomo e della sua carriera dobbiamo ascoltare anche quello che vuole lui”.