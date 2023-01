Slittino, Mondiali Oberhof 2023: Votter/Oberhofer di bronzo, Fischnaller settimo

Non deludono le attese Andrea Votter e Marion Oberhofer, che conquistano una splendida medaglia di bronzo ai Mondiali di Oberhof, in Germania, nel doppio femminile sprint dello slittino. Le azzurre hanno chiuso in terza posizione una gara molto tirata, vincono le tedesche padroni di casa Degenhardt-Rosenthal, secondo posto per le austriache Egle-Kipp, mentre le azzurre chiudono ad appena ventitré millesimi dal primo posto e dunque sono andate davvero vicine all’oro. Bene anche l’altro duo azzurro, quello formato da Nadia Falkensteiner e Annalena Huber, che chiudono al quarto posto andando vicinissime anche loro alla zona medaglia. Che invece mancano in campo maschile Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldern, che terminano in quinta posizione. A vincere è il duo tedesco Eggert-Benecken, che precedono i connazionali Wendl-Arlt e gli austriaci Mueller-Frauscher. L’altra coppia azzurra, formata da Ludwig Rieder e Patrick Rastner, è nona.

Successivamente, nel budello tedesco è stata la volta delle sprint nel singolo. In campo femminile, Sandra Robatscher è solo tredicesima, addirittura quattordicesima Verena Hofer. Per quanto riguarda la gara maschile, discreta settima posizione per Dominik Fischnaller, mentre Leon Felderer è tredicesimo e Lukas Gufler solo quindicesimo e dunque ultimo.