Golf, Hatton ha scelto la Superlega araba: accettata un’offerta da circa 60 milioni di euro

Tyrrell Hatton ha ufficialmente scelto la LIV Golf. Il giocatore inglese, numero 16 del ranking mondiale e protagonista di tre delle ultime quattro Ryder Cup, ha accettato un’offerta che si aggira sui 60 milioni di euro. Il suo debutto nella Superlega araba avverrà in occasione del LIV Mayakoba, primo appuntamento stagionale, in programma in Messico dal 2 al 4 febbraio. “Sono davvero felice di questo nuovo capitolo della mia carriera e di unirmi alla squadra di Jon Rahm” ha dichiarato Hatton, che farà parte proprio del team “Legion XIII” guidato dallo spagnolo. Entusiasta anche lo stesso Rahm, che ha detto: “E’ un campione e sono contento di averlo al mio fianco. Gli do il benvenuto nel team insieme ad altri due componenti: Caleb Surratt e Kieran Vincent“.