Calciomercato, Sky: la Juventus su Carlos Alcaraz

La Juventus prova a inserirsi nella corsa a Carlos Alcaraz, centrocampista argentino ventunenne di proprietà del Southampton, formazione della seconda divisione inglese, in corsa per la promozione in Premier League. Come riferisce Sky Sport, però, il club non vorrebbe privarsene proprio per non indebolirsi in ottica prime posizioni della Championship. Ma Giuntoli avrebbe individuato nel mediano sudamericano, omonimo del tennista numero due al modo, il possibile rinforzo da donare ad Allegri.