Mick Schumacher: “Ho le capacità per tornare in F1, sono abbastanza bravo”

Mick Schumacher non si abbatte e dopo aver guardato da spettatore la stagione 2023 di F1, e conscio di dover fare lo stesso nel 2024, per il 2025 ritiene di poter tornare in griglia, forte anche del fatto che scadranno i contratti di 14 dei 20 piloti attualmente nel Circus. In un’intervista a Sport Bild, il figlio d’arte, attuale terzo pilota Mercedes, non nasconde la propria ambizione: “Potrebbe essere un vantaggio per me che il mercato piloti sia già abbastanza attivo e continuerà a crescere nei prossimi mesi. Succederanno molte cose. Non solo ci saranno cambiamenti nei team, ma uno o due piloti potrebbero anche finire la loro carriera. So di avere le capacità per farlo. Sono abbastanza bravo. L’ho dimostrato in Formula 4, Formula 3 e Formula 2. Il fatto di aver vinto gare e campionati sarà presto dimenticato. Ho dimostrato che posso guidare e gestire la pressione. E la Formula 1 non è poi così diversa”.