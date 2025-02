Il cinese Hoa-tong Li trionfa nel Qatar Masters, ottenendo il quarto titolo DP World Tour della sua carriera. A Doha, l’atleta festeggia tra le lacrime la prima vittoria dopo 950 giorni di digiuno, dichiarando: “Sono tante emozioni! Che stress! Questa vittoria significa molto per me. Pensavo che non avrei mai più provato quella sensazione di vittoria. Questa stagione ho avuto difficoltà nei fine settimana. Questa volta ce l’ho fatta, stava funzionando per me. Ho raggiunto questo traguardo e ne sono orgoglioso. Voglio festeggiare questa vittoria“.

Il successo di Hao-tong Li è arrivato con un brivido. Il cinese è stato superato dal danese Rasmus Neergaard-Petersen all’uscita della sedicesima buca, a quattro dal termine della prova. Il finale ha però visto il golfista asiatico dare un importante colpo di reni, firmando un birdie sia alla buca 16 e 18 e concludendo con 272. Neergaard-Petersen ottiene l’argento a -15 in 273, mentre il podio è completato da Brandon Robinson-Thompson a -13 in 275.

GOLF, QATAR MASTERS: IL RISULTATO DEGLI ITALIANI

Tra gli italiani, Andrea Pavan e Francesco Laporta concludono in 19esima e 21esima posizione. Entrambi gli azzurri, che si erano distinti nella prima parte della competizione, finiscono lotani dalla top 10. Pavan, autore di un -5, vede sfumare le possibilità di ottenere un risultato migliore con due bogey alla 2 e alla 3. Laporta conclude invece il Qatar Masters a -4, dopo aver collezionato tre birdie e tre bogey. Guido Migliozzi e Gregorio De Leo non hanno superato il taglio.