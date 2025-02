Kansas City Chiefs per uno storico threepeat, Philadelphia Eagles per rovinare ancora una volta la festa ai favoriti nella notte più attesa da tutti gli americani (e non solo) appassionati di sport. Riflettori puntati su New Orleans, Louisiana, per il Super Bowl LIX, ultimo atto di un’altra elettrizzante stagione NFL e anche la conclusione di quella che ormai negli anni è diventata una lunga settimana di avvicinamento alla partita che tutti attendono. Centinaia di eventi collaterali, giornalisti da ogni parte del mondo, una città invasa da celebrità e soprattutto tifosi in arrivo dalle sedi delle due franchigie che questa sera si contenderanno il Vince Lombardi Trophy.

I CHIEFS VOGLIONO IL THREEPEAT

Pronostico incerto, il più classico dei 50/50 se non fosse che questi Chiefs ormai al Super Bowl sono di casa e il bagaglio d’esperienza che si portano dietro coach Andy Reid e i suoi ragazzi è enorme. Due successi consecutivi, quattro negli ultimi cinque anni: questa versione di Kansas City, guidata da Patrick Mahomes e Travis Kelce, è già ora una dinastia. E oggi tenterà di entrare ancor di più nella storia, lì dove nessuno è riuscito finora a spingersi. Green Bay Packers, Miami Dolphins, Pittsburgh Steelers, San Francisco 49ers, Dallas Cowboys, Denver Broncos, New England Patriots: è l’elenco di tuttee le franchigie in grado di vincere due edizioni di fila del Super Bowl. A tre, nessuno è mai riuscito ad arrivare.

Mahomes e compagni sanno bene, quindi, cosa vuol dire giocarsi una partita di quest’importanza. E i recenti successi lo testimoniano. Nei momenti topici, negli ultimi anni, non sbagliano mai. Quando le partite si decidono per un piccolo dettaglio, di solito prendono sempre la direzione dei Chiefs. Talento, coraggio, un allenatore che ha fatto la storia di questo gioco. Tutti elementi che fanno pendere il pronostico leggermente dalla loro parte.

PHILLY SI AFFIDA A BARKLEY

Solo di un’inezia, perché oggettivamente – parlando solo di talento puro messo in campo – i Philadelphia Eagles sembrano sulla carta anche più attrezzati rispetto ai rivali. Fondamentale il gioco di corse, con Saquon Barkley che si è rivelato un rebus irrisolvibile per qualsiasi squadra finora in stagione. L’ex running back dei New York Giants è stato l’acquisto della scorsa free agency da parte di Philly, che subito lo hanno messo al centro del loro attacco. Meno responsabilità per il QB Jalen Hurts, che potrebbe pagare la sua prima apparizionee al Super Bowl. E quando ci sarà bisogno, avrà in ogni caso diverse armi a disposizione, con un parco ricevitori di alto livello con i WR AJ Brown e Davonta Smith e il TE Dallas Goedert. Il tutto, con una linea offensiva che blocca alla grande nonostante il ritiro lo scorso inverno del centro Jason Kelce.

NEW ORLEANS BLINDATA

A tal proposito, anche quest’anno tanti occhi saranno puntati sul fratello minore Travis e la sua compagna Taylor Swift. Le inquadrature già non mancano durante una “banale” partita di regular season, figuriamoci durante uno degli eventi sportivi più visti al mondo durante l’anno. Lo show dell’intervallo quest’anno vedrà inveece protagonista il rapper Kendrick Lamar, che si esibirà con SZA e probabilmente anche con qualche altro artista a sorpresa. Non mancherà anche Donald Trump, che per l’occasionee diventerà il primo presidente in carica a presenziare al Super Bowl. Il tutto in una New Orleans blindata, a maggior ragione dopo quanto accaduto la notte di Capodanno, quando 15 persone rimasero uccise durante un attacco terroristico da parte di un ex militare radicalizzato.