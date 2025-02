A Lillehammer si chudono con un altro piazzamento, ma senza medaglie, gli Europei di bob validi anche come penultima tappa della stagione di Coppa del Mondo. Nella gara del bob a 4, arriva un sesto posto per il quartetto azzurro composto da Patrick Baumgartner, Eric Fantazzini, Robert Mircea e Lorenzo Bilotti. La squadra azzurra ha fatto segnare un tempo di 1:40.60 al termine delle due manches che hanno premiato l’equipaggio tedesco guidato da Lochner (al quarto successo dell’anno, a cui aggiunge due secondi posti) con Bauer/Wenzel/Fleischhauer, che ha completato la gara con un margine di settantacinque centesimi su Baumgartner e soci. Sul podio, distantee soltanto cinque centesimi, anche la seconda squadra tedesca composta da Friedrich/Sommer/Schueller/Straub; terza piazza per gli svizzeri Vogt/Jones/Haas/Ndiaye a 20 centesimi. L’ultimo appuntamento della stagione prima della rassegna iridata è fissato sempre sul catino di Lillehammer domenica 16 febbraio.

Tris Germania nella gara femminile, quarto titolo per Nolte

Nella gara di bob a 2 femminile, invece, è andato in scena il dominio della squadra tedesca, con ben tre coppie teutoniche nei primi tre posti. A vincere è quella comandata da Laura Nolte, in coppia con Leonie Kluwig. Nolte, dopo aver firmato il miglior tempo nella prima run, riesce a resistere nella seconda chiudendo con il tempo di 1:44.40. Un crono che ha permesso a Nolte/Kluwig di mantenere un margine davvero minimo, di due centesimi, rispetto alla connazionali Kim Kalicki e Leonie FIebig. Un risultato comunque di prestigio, chiaramente, per questa seconda coppia, che chiude davanti alle campionesse mondiali del 2024, Lisa Buckwitz e Kira Lipperheide, terze in Norvegia a +0.30.

Grazie a questi risultati, Nolte impreziosisce ulteriormente il proprio palmares. La 26enne tedesca, infatti, grazie alla quarta vittoria in stagione, si assicura anche l’oro europeo per la quarta volta in carriera nonché la terza di fila, dopo averlo vinto nel 2021, nel 2023 e nel 2024. Un palmares davvero di grandissimo prestigio, quello di Nolte, che vanta anche l’oro olimpico a Pechino 2022, sempre nel bob a 2, e cinque medaglie iridate, di cui due d’oro.

Appena giù dal podio, ecco le austriache Katrin Beierl e Christania Simone Williams (+0.49), che precedono due coppie svizzere, quella composta da Debora Annen e Mara Morell (+0.64) e quella formata da Melanie Hasler e Nadja Pasternack (+0.75).

Per quanto riguarda la classifica della Coppa del mondo, Nolte aumenta il proprio vantaggio al primo posto con 1.320 punti. Kalicki e Buckwitz inseguono con, rispettivamente, 1.255 e 1.227 punti. La prossima settimana, sempre a Lillehammer, si terranno le finali.