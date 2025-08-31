Il danese vince il Dormy Open di golf con -24, davanti all’islandese Magnus autore di un clamoroso 60. Due italiani a premio.

Colpo a sorpresa al Dormy Open dell’HotelPlanner Tour. Sul percorso dell’Uppsala Golf Club (par 71) ha trionfato il danese Anders Emil Ejlersen, 26 anni, che con un totale di 260 colpi (-24) ha superato di misura l’islandese Haraldur Magnus (-23), autore di un fantastico 60 (-11) nell’ultimo round, miglior score del torneo.

Per Ejlersen, giocatore del Nordic Golf Tour e in stagione sempre eliminato al taglio nelle tre precedenti apparizioni sul circuito, si tratta di una vittoria inattesa e storica: decisivi i birdie alle buche 16 e 17 dopo l’aggancio di Magnus al 15, prima di chiudere con un 65 (-6). Oltre al trofeo, per lui un assegno da 48.000 euro e l’esenzione sul tour.

Sul podio anche l’olandese Vince Van Veen (262, -22), mentre hanno chiuso quarti il danese Jonathan Goth-Rasmussen e l’inglese John Gough (-21).

In casa Italia, Enrico Di Nitto ha terminato in 27ª posizione con 272 (-12), dopo un solido giro finale in 67 colpi, mentre Filippo Celli, reduce dal primo successo della carriera al Dutch Futures, ha chiuso 45° a -9. Niente weekend invece per Renato Paratore, Jacopo Vecchi Fossa e Luca Cianchetti, eliminati al taglio.