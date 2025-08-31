Il fantasista del Galatasaray, Nicolò Zaniolo, accelera nelle ultime ore di mercato: trattativa ai dettagli con l’Udinese

Nicolò Zaniolo prepara il ritorno in Serie A. L’ex trequartista della Roma, oggi al Galatasaray, è stato avvistato questa mattina nel ristorante 10_11 dell’Hotel Portrait, nel cuore di Milano, insieme al procuratore Claudio Vigorelli. Un segnale chiaro della volontà del classe ’99 di rimettersi in gioco in Italia, a poche ore dalla chiusura del mercato (lunedì 1 settembre alle 20).

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Ieri sera il centrocampista ha disputato pochi minuti nella vittoria del Galatasaray per 3-1 sul Rizespor, accanto a Icardi e Osimhen, prima di prendere un volo per l’Italia. Ora l’operazione con l’Udinese è ai dettagli: Zaniolo ha già dato il suo gradimento alla destinazione, vista come l’occasione per rilanciarsi e provare a riconquistare la maglia azzurra in vista dei Mondiali 2026.

Il tempo stringe, ma l’affare sembra pronto a concretizzarsi.