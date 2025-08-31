Cremonese, colpo internazionale: arriva Jamie Vardy. Domani le visite mediche
L’ex bomber del Leicester, simbolo della Premier vinta con Ranieri, Jamie Vardy, pronto a firmare un contratto annuale con opzione.
Jamie Vardy è pronto a iniziare la sua avventura in Serie A. L’attaccante inglese, protagonista della storica vittoria del Leicester City in Premier League sotto la guida di Claudio Ranieri, è atteso in Italia in serata: domani sosterrà le visite mediche con la Cremonese.
In caso di esito positivo, il club grigiorosso lo ufficializzerà come nuovo rinforzo per l’attacco: per lui previsto un contratto di un anno, con opzione per una seconda stagione in caso di permanenza in Serie A.
Un innesto di grande prestigio internazionale per la squadra lombarda, che dopo aver conquistato il primo posto in classifica in avvio di campionato si regala un colpo di mercato da novanta.