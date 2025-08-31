L’ex bomber del Leicester, simbolo della Premier vinta con Ranieri, Jamie Vardy, pronto a firmare un contratto annuale con opzione.

Jamie Vardy è pronto a iniziare la sua avventura in Serie A. L’attaccante inglese, protagonista della storica vittoria del Leicester City in Premier League sotto la guida di Claudio Ranieri, è atteso in Italia in serata: domani sosterrà le visite mediche con la Cremonese.

