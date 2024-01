Golf, Dunlap storico: balzo record in 68° posizione nel ranking

di Mattia Zucchiatti 1

In quanto dilettante, non ha potuto incassare il premio di 1.5 milione di dollari. Ma Nick Dunlap, dopo la vittoria al The American Express, sta comunque vivendo giornate memorabili. È lui il primo dilettante dal 1991 a vincere un evento del PGA Tour. Ed è lui ad aver fatto registrare il più grande salto nella classifica mondiale del golf. L’exploit in California gli ha infatti permesso di balzare dalla 4.129 alla 68 posizione dell’official world ranking. Mai, dal 1986 (da quando esiste una classifica mondiale), un giocatore era riuscito a compiere una scalata simile. Tutti i riflettori sono puntati su di lui, tant’è che anche Jon Rahm, sportivo più pagato al mondo, passato recentemente alla Superlega araba, la LIV Golf, su X ha speso belle parole: “Che risultato straordinario, caratterizzato da un gioco stellare. Questo talento ha davanti a sé un grande futuro”, l’endorsement dello spagnolo.