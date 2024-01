Supercoppa Italiana, l’interista Fiorello: “Dopo i fischi a Riva, ho spento la tv e sono andato a dormire”

Non si fermano le polemiche per quanto accaduto all’Al Awwal Park Stadium di Riad, teatro della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter. All’intervallo, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Gigi Riva, scomparso poche ore prima. Il momento di raccoglimento però è stato rovinato dai fischi di una parte del pubblico saudita. Sull’episodio si è soffermato anche il popolare conduttore – e tifoso interista – Fiorello nel corso della puntata di «Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1»: “Ho spento la tv dopo l’inizio del secondo tempo e sono andato a dormire”, ha detto lo showman, noto tifoso nerazzurro, all’indomani della vittoria della sua Inter.