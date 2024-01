Australian Open 2024, Gauff: “Grande battaglia. Non ho giocato il mio miglior tennis”

“È stata una grande battaglia, anche se sono consapevole di non aver giocato il mio miglior tennis, ma sono molto orgogliosa di essere stata in grado di superarla. Nel warm-up mi sono sentita bene, colpendo bene, poi non so cosa sia successo. Ero lontana dal livello degli altri giorni, è stata una cosa frustrante, ma sono felice di aver vinto. Spero di essermi messa alle spalle la giornata cattiva e di proseguire il torneo giocando meglio”. Parla così Coco Gauff, vittoriosa nei quarti di finale dopo una dura battaglia vinta ai danni dell’ucraina Kostyuk agli Australian Open. “È stato importante accettare i mmenti complicati, anche se a volte è stato frustrante perché sapevo come avevo bisogno di giocare. Non sono riuscito a eseguire il piano, finché non l’ho trovato, questo è ciò di cui sono più orgogliosa. Trovare soluzioni alle difficoltà è quello che ho fatto oggi”, ha aggiunto.